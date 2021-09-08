"بنتي كانت ضايعة".. أول تعليق من والدة طالبة أسيوط بعد تدخل الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

وجهت والدة الطالبة منه الله هشام حسن ثابت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استجابته لاستغاثة الأسرة بعد تعرضها لحادث دهس من سيارة نقل.

وقالت والدة الطالبة لمصراوي عقب بيان الرئاسة، إن ابنتها كانت تقول لها دائما "يا ماما هترتاحي و مش هتعبك".

وتابعت: "بنتي كانت ضايعة والحمد الله أن ليها أمل بعد تدخل الرئيس وهي حاليا انتقلت إلى مستشفى تابعة للقوات المسلحة".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السیسي، وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي البالغة من العمر 14 عاما، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

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