توجيه من وزيرة الصحة بشأن لقاح كورونا للطلاب الوافدين بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإتاحة التسجيل لطلاب الجامعات الوافدين من الخارج بالكليات المختلفة من خلال تخصيص "خانة" على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، وإتاحة التسجيل لهم برقم جواز السفر تيسيرًا عليهم.

ودعت وزيرة الصحة الطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة لتلقي لقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقهما الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، نقاط التطعيم بجامعة القاهرة لمتابعة سير عملية تلقي الطلاب والعاملين بالجامعة لقاح فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت النقاط المخصصة لتطعيم الطلاب والعاملين بجامعة القاهرة، حيث اطمأنت على توفير كافة اللوجيستيات اللازمة لعملية التطعيم، وتوافر كميات من اللقاحات التي تقوم وزارة الصحة والسكان بإمدادها للجامعات المصرية باستمرار، كما تابعت الوزيرة سير تلقي عملية التطعيم داخل النقاط بداية من استقبال الطلاب بمنظومة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة لتلقي اللقاحات للتأكد من تسجيلهم سابقًا أو القيام بالتسجيل لهم أثناء تواجدهم بالجامعة، ثم حصولهم على الموافقة المستنيرة للتطعيم، وأخيرًا تلقي التطعيم من خلال فريق طبي متخصص.

يذكر أنه تم تخصيص 17 نقطة تطعيم بجامعة القاهرة موزعة بـ كليات( الهندسة، الطب البشري، الصيدلة، الأسنان، الحقوق، التجارة، الٓاداب، السياسة والاقتصاد، العلوم، دار العلوم، الآثار، التخطيط العمراني، العلاج الطبيعي، رياض الأطفال، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، الطب البيطري).