شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وزير الطوارئ الروسى خلال محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وفاة رئيسها، يفغيني زينيتشيف، جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا. وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت وزارة الطوارئ اليوم الأربعاء أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال التدريبات المشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي من الحالات الطارئة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.