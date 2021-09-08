شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع سيدة بعد عقر كلبها قطة جارتها والتسبب فى وفاتها بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها فى واقعة "سيدة التجمع" المتهمة بالإهمال الجسيم، بترك كلب مملوك لها بدخول الى حديقة جارتها وعقر "قطة"، نتج عنه وفاتها، بمنطقة التجمع.

وتبين من التحقيقات – أن المشكو في حقها، قامت بترك كلبها الخاص – جولدن ريتريفر- ويبلغ من العمر 8 سنوات ونصف، بالطريق العام بدون سلسلة أو كمامة، ما أدى إلى دخوله حديقة الشاكية "ن. أ" والتهام القطة خاصتها في فمه، نتج عنه وفاتها دون أن تعثر على صاحبة الكلب وعند السؤال عن صاحبة الكلب تبين أنها المشكو في حقها، وعند معاتبتها تحدثت معها بأسلوب غير لائق ولم تقم حتى بالاعتذار لها.

وبسؤال المتهمة – صاحبة الكلب- خلال التحقيقات أكدت: "اللى حصل أن أنا جبت فرد الأمن ويدعى (سيد) علشان يخبط على صاحبة الشقة علشان تفتح باب الحديقة لأن باب الحديقة مكنش مفتوح والكلب دخل من السور والكلب كان ماسك القطة في فمه، وأنا لما قولتله سيبها سابها بعدها بشوية، وفى طفل من الأطفال ساكن في عمارة 17 أخد القطة وافتكرته هيرجعها لصاحبتها، وأنا قمت بالاعتذار لها، وقلت لها أن الكلب دخل من السور".

من جانبها، أمرت النيابة العامة إيداع الكلب محل الواقعة بالمستشفى البيطرى بالعباسية التابعة لهيئة الخدمات البيطرية مع إلزام مالك الحيوان بكافة مصروفات الإقامة والتغذية خلال فترة الملاحظة لمدة 15 يوماَ على أن تشكل لجنة مديرية الطب البيطرى لفحص الكلب محل الواقعة لبيان نوعه وجنسيته ولونه، وبيان عما إذا كان يعانى من مرض الكلب أو العقور أو الشراسة من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنه تراخيص من مديرية الطب البيطرى من عدمه، وعما إذا كان قد صدر له شهادات خاصة بالتطعيمات من عدمه على أن توافى بتقرير مفصل يعرض على النيابة في حينه، فضلاَ عن تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.