شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على "سمكرية البنى آدمين.. أجدع بنت فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إنتشار بعض الفيديوهات لسيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى "سمكرية البنى أدمين ، أجدع بنت فى مصر" .

بالفحص تبين أن السيدة المذكورة حاصلة على دبلوم تجارة وقامت بإنشاء مركز طبى للعلاج الطبيعى "بدون ترخيص" كائن (بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وقيامها بالنصب على المواطنين بالإدعاء بقدرتها على علاجهم علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى - على غير الحقيقة - ، وذلك من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى ، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمقر المركز المشار إليه وتم ضبط ( 4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم فى عمليات المساج – والأدوات المستخدمة فى عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الإسترخاء -– دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعى - نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية - هاتف محمول ) بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوى العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامى المشار إليه تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى للعديد من المواطنين ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.