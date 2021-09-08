شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء طاقة مصر والأردن وسوريا ولبنان يتفقون على إحياء خط الغاز العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق وزراء طاقة مصر والأردن وسوريا ولبنان على إحياء خط الغاز العربي، وبحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء.

كما وافق الوزراء على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري.

وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من سوريا ولبنان والأردن، عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان "في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتزويد لبنان بما يحتاجه من غاز طبيعي، لتخطى الأزمة التى يواجهها الشعب اللبناني، مؤكدا ان الاجتماع التهميدي كان جيدا جدا للتاكيد على اتفاق جاهزية البنية التحتية لضخ الغاز المصري مرة أخرى بعد انقطاعه مدة 10 سنوات للتأكد من الشبكات والمرافق لتداول الغاز، فضلا عن مراجعة بعض البنود التعاقدية التى كانت موجودة قبل 10 سنوات.