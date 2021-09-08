شكرا لقرائتكم خبر عن الحصر المبدئى لحريق 12 محل أخشاب فى الشرابية: الخسائر تصل لـ10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحصر المبدئى فى واقعة نشوب حريق فى الساعات الأولى داخل 12 محلا ومخزنا للأخشاب بعزبة الورد فى دائرة قسم شرطة الشرابية، عن أن حصيلة حصر الخسائر الأولية بلغت قرابة 10 ملايين جنيه، وأنه لا توجد خسائر فى الأرواح.

واستمعت نيابة شمال القاهرة الكلية، إلى اقوال شهود العيان، حول الحريق الذى شب فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مخزن أخشاب بعزبة الورد فى دائرة قسم شرطة الشرابية، حيث كشف الشهود عن لا يعلمون كيف اندلعت النيران، ولا سبب مصدرها.

وأوضح الشهود أثناء إدلائهم بأقوالهم خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت حول الواقعة، سمعوا صوت استغاثة من قبل العاملين بالمخازن، فهرعوا إلى الشارع ليتضحوا الأمر فوجدوا ألسنة اللهب من داخل المخازن، فقاموا بإبلاغ رجال الحماية المدنية على الفور، الذين حضروا إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه.

وكان انتقل منذ قليل، فريق النيابة العامة، وذلك لمعاينة الحريق الذي نشب في الساعات الاولي، من صباح اليوم الأربعاء، داخل مخازن اخشاب بعزبة الورد فى الشرابية، عقب إخماد النيران، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، للمعاينة وفحص مكان الحريق للوقوف على أسباب اندلاع النيران، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بالإضافة إلى سرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت فجر اليوم بلاغًا بنشوب حريق بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 25 سيارة إطفاء، وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو وقوع إصابات.