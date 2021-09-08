شكرا لقرائتكم خبر عن "ماشى ومش زعلان من حد".. شاب يتنبأ برحيله قبل يومين من وفاته بالبحيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه شاب يدعى هانى مرسى من مدينة دمنهور بالبحيرة وهو يتنبأ برحيله فى رسالة مؤثرة لأسرته وأصدقائه قبل وفاته بيومين .

وطالب الشاب الذى يملك ورشه لتصليح الآلات بوسط المدينة فى مقطع الفيديو الذى بثه على حسابه بموقع" فيس بوك كافة أصدقائه بالدعاء له وعدم حمل اى ضغينه تجاهه.

وقال: "أنا عارف إنى هموت قريب، كل أصحابى أنا بحبهم، ودى للذكرى ومحدش يزعل منى لو كنت زعلت حد، ويا رب ما أزعل حد، وأنا مش هزعل حد.. أنا ماشي، وأنا مش زعلان من حد ده عمر بتاع ربنا، وربنا أراد بكده".

وتابع بشكل عفوى "أنا مش زعلان والحمد لله، نحمد لله ونشكر فضله، وربنا حنين على عباده، وربنا هيكون حنين عليا احسن من اى حد فى الدنيا، السلام عليكم".

واختتم صاحب الفيديو الشهير رسالته المؤثرة بشكل ساخر "أشوف وشكم بخير.. ولا مش هشوف وشكم تانى"، وتحول عدد كبير من منصات السويشال ميديا إلى دفتر عزاء لنعى صاحب رسالة الوداع والدعاء له أن يدخله الله سبحانه وتعالى فسيح جناته.

وأكد أصحاب المتوفى خلال تعليقاتهم أنه أجرى عملية جراحية لتثبيت دعامة فى القلب منذ عدة سنوات ولم يعانى بعدها من أى أعراض مرضية قبل وفاته وانه طالب بعدم حذف الفيديو الذى قام بنشره على صفحته الشخصية حتى يتذكره كافة محبيه ويدعون له بالرحمة والمغفرة".