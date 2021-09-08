شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‏‎- الكوسة بـ8 جنيهات.

‏‎- الجزر بـ9.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‏‎- الفلفل الرومى بـ8 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه

‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

الجوافة 15جنيها.

- بلح بارحى 30 جنيها

‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‏‎الباميا الخضراء 12.5 جنيه.

‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.