شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ8 جنيهات.
- الجزر بـ9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ8 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
الجوافة 15جنيها.
- بلح بارحى 30 جنيها
- التفاح السكرى 27 جنيها.
العنب الأحمر 14 جنيها.
عنب بناتى 13 جنيها.
الباميا الخضراء 12.5 جنيه.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.