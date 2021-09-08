شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار شرم الشيخ حاول تهريب حقن خاصة بعلاج المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة لتهريب عدد من الحقن الخاصة بخشونة المفاصل، بحوزة راكب أردني قادم من دبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على فلاي دبي الرحلة القادمة من دبى، اشتبه أحمداحمد محمد موسى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أردنى الجنسية قادم من دبى نظرا لإرتباكه، وتم تمرير حقائبه الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد احمد الخولى مأمور الفحص ومحمد توفيق مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام متماثلة داخل إحدى الحقائب.

وبالعرض على عبد المجيد مصطفى رئيس قسم التفتيش قام بتكليف عمرو محمد مبروك وأحمد محمد شبل مأمورى الجمرك بحضور ربيع أحمد مدير ادارة الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب فتبين وجود 98 حقنه خاصة بعلاج خشونة المفاصل مخبأة بقاع سحرى بالحقيبة.

قرر محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى يوسف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وحرره محمد أيمن رئيس قسم الشئون القانونية.