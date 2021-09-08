شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان ⁧‫بياتريس خميسا واني وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء يأتي‬⁩ في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلديّن.

وكان قد عقد وزير الخارجية ‫سامح شكري، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية الكويت ‫أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن اللقاء تناول أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.