شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى: ميكنة كاملة للخدمات لسهولة إنهاء إجراءات للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن الحملة الكبيرة التى قادتها والتى أدت إلى غلق المئات من المراكز المخالفة والقبض على المدعين وإحالتهم للنيابة العامة والتى كان من نتائجها وليس أخرها القبض على المحتال المسمى "سمكري البنى ادمين"، يُعد دليلا على اهتمام النقابة بمحاربة الدخلاء على المهنة، لكنه لم يشغلها عن متابعة أحوال المهنة فقد عملت على تحديث أنواع الأجهزة التي تستخدم في مجال العلاج الطبيعي ليس فقط لمتابعة التطور الحادث في العالم وإنما لتفعيل القانون الذي حظر استخدام هذه الاجهزة إلا للمرخص له بممارسة مهنة العلاج الطبيعى.

وأرسلت النقابة، فى بيان، بمناسبة اليوم العالمى للعلاج الطبيعى، يبعث مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى والنقيب العام الدكتور سامي سعد برسالة لجمع اعضائها في مصر وكافة دول العالم، مؤكدة أنها لن تغفل عن دعم اعضائها في كل مجالات المهنة والدفاع عن المهنة ضد كل من يستهدفها أو يستهدف اعضائها.

وأضافت: وتعمل النقابة على تطوير سبل العمل الإدارى في مقرها الرئيسي في التجمع الخامس وفي كل مقارها وفي جميع مقار النقابات الفرعية، من خلال الميكنة الكاملة للعمل مما يؤدى إلى سهولة انهاء أى اجراءات للأعضاء، كما تتبنى النقابة العامة سياسة عامة لرعاية أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض ودعمهم باقصى ما تستطيع، والوقوف بجانبهم، كونهم أصحاب الحق الأصيل فى هذا الدعم وهذه الرعاية.

وأشارت النقابة، إلى أن امتلاك النقابة العامة للعديد من المقرات فى التجمع الخامس والظاهر والقصر العيني والكثير من مقرات النقابات الفرعية لهو خير استثمار لأموال الاعضاء التي تجعل الاصول الثابتة للنقابة تليق بأعضائها، ورفع مكانه المهنة ضمن المهن الطبية والعمل على تطوير القوانين واللوائح المنظمة لها ورفع كفاءة أعضائها المهنية ودعمهم لتولى المناصب القيادية.

وتوجه النقيب العام الدكتور سامي سعد ومجلس النقابة بخالص التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بهذه المناسبة، وتقدموا اليهم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لجهودهم لمساندة المهنة ودعمها للتطور وكذلك للتعاون الملموس والمشهود في عهدهم لرفع ورقي المهنة.

وتحتفل النقابة العامة للعلاج الطبيعى فى الثامن من سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للعلاج الطبيعي اعترافا بالمساهمات الهامة التي تقدمها مهنه العلاج الطبيعي للمجتمع، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى زيادة الوعي بفوائد العلاج الطبيعي والفرص الهائلة التي توفرها المهنة، للعوده من الإصابة او المرض أو الجراحة و شريك في الفريق الطبي لوضع وتنفيذ برنامج علاجي وتاهيلي ووقائي علي اعلي مستوي علمي واكاديمي ليساعد المريض على استعادة الحركة وعلاج الألم والعوده الي الحياةالطبيعية .

إلى جانب مساعدة البالغين ، يعمل دكاترة العلاج الطبيعي مع الأطفال ، بما في ذلك الرضع وحديثى الولادة، ويمكن أن يساعد دكتور العلاج الطبيعي الأطفال على اكتساب المهارات الحركية الكبرىعندما يتم تشخيص إصابة طفل بإعاقة جسدية تؤثر على حركته، يوفر برنامج العلاج الطبيعي تقنيات تساعد على تحسين الحركة والقوة للرضيع في كل مرحلة من مراحل النمو.

وينتشر تقديم خدمات العلاج الطبيعي في جميع المؤسسات الصحية والطبية بما في ذلك العيادات الخارجية والمستشفيات ودور رعاية المسنين ومراكز التاهيل والمراكز والعيادات الخاصة.