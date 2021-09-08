شكرا لقرائتكم خبر عن ⁩لقاحات كورونا والطفرات الجينية فى لقاء علمى بقسم الأمراض المتوطنة بطب حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان اللقاء العلمي الدوري الخاص بالقسم تحت عنوان COVID-19: Facts on Vax وذلك بالاشتراك مع الجمعية المصرية للحميات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب، الدكتورة إيمان بيومي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص رئيس القسم.

أكد الدكتور ماجد نجم على أهمية اللقاءات العلمية التي تساهم في مناقشة كل جديد يتوصل إليه العالم ومواكبة التطورات بما يثري العملية التعليمية وينفع المجتمع.

وأفاد الدكتور وليد السروجي، فى بيان أن فيروس كورونا هو الاهتمام الشاغل للعالم الآن سواء في دراسه الفيروس وطرق علاجه أو اللقاحات المختلفة وتأثيرها ومدى فاعليتها.

أوضح الدكتور محمد القصاص أنه خلال اللقاء تم استعراض آخر مستجدات وضع فيروس كورونا في مصر والطفرات الجينية الموجودة والمتوقعة الحدوث، بالإضافة لمحاضرات عن التطعيمات المتاحة وأنواعها وما يميز كل منها.

حضر اللقاء عدد من أساتذة الجامعات المصرية و أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس من أقسام كلية الطب جامعة حلوان.

وفي نهاية اليوم العلمي، تم تكريم الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب السابق، الدكتور طارق سالم وكلية كلية الطب السابق لما قدموه من خدمات جليلة للكلية، حيث تم إهدائهم درع قسم الأمراض المتوطنة.























