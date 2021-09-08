شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع نظيره الكويتى العلاقات المتميزة ودعم آليات العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ‫سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية الكويت ‫أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن اللقاء تناول أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.