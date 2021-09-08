شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لدينا 160 مركزا للتطعيم بلقاح كورونا بالقاهرة وبعض الجامعات المحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، أن زيارة جامعة القاهرة تأتى فى إطار متابعة والاطمئنان على تطعيم طلاب الجامعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال تصريحات إعلامية أثناء تواجده بجامعة القاهرة لمتابعة تطعيم الطلاب، أن لدينا أكثر من 160 مركز تطعيم فى نطاق القاهرة الكبرى والجامعات المحيطة، ونطعم بشكل يومى آلاف الطلاب والعاملين ووزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات الخاصة ونأمل قبل بداية العام الدراسى نكون انتهينا من جزء كبير من التطعيم وبعد أسابيع قليلة من بداية العام الجامعى نكون انتهينا من تطعيم كافة منتسبى الجامعات المصرية.

يشار إلى أن جامعة القاهرة وضعت خطة تنفيذية لتلقي لقاحات فيروس كورونا تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بتحديد 17 نقطة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، على أن يبدأ عملها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان.