شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل شهادات تطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن هناك تواصل كامل لتوفير كافة اللقاحات لتطعيم طلاب الجامعات بلقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن تسجيل الشهادات QR كود، سيكون مجانا للطلاب وفقا لما نادى به الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى حيث تم الاستجابة لطلبه.

وناشدت وزيرة الصحة الطلاب بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح من خلال منافذ الجامعات قبل بداية العام الدراسى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بجامعة القاهرة لمتابعة تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد الخشت ىپبس جامعة القاهرة استمع وزير التعليم العالى.

يشار إلى أن جامعة القاهرة وضعت خطة تنفيذية لتلقي لقاحات فيروس كورونا تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بتحديد 17 نقطة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، على أن يبدأ عملها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان.