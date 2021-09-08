شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان عمليات إطفاء حريق أحد مخازن الأخشاب بالشرايية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومدير الأمن عمليات إطفاء حريق مغالق الخشب بالشرابية، والتى اشتعلت بها النيران فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حريق هائل في أحد مغالق الأخشاب بعزبة بلال بمنطقة الشرابية، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد مخازن الأخشاب بمنطقة الشرابية.

وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل تمدده، حيث تكثف أجهزة الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده.