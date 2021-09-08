شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني قريباً جداً، فيما انتهت الوزارة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت فى وقت سابق أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 8 سبتمبر الجارى.



وكان قد أدى قرابة 212 ألف طالب وطالبة فى الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الجارى.



واعتمدت وزارة التربية والتعليم أواخر يوليو الماضى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي الحالى، موضحة أن إجمالي الطلاب الذين حضروا امتحان الدور الأول 776020 منهم 18110 نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.



وأوضحت الوزارة أن نسب النجاح على النحو التالى:



أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:



التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى، وفى التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى، وبالنسبة للتعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى وفى التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.



وفى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أوضحت الوزارة، أن هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشائهم على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.



وبالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج، بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.



وفى مدارس الإعداد المهنى، بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.