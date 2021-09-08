شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: علينا التحول نحو النمو الشامل والمستدام من أجل الأجيال القادمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن تواجه عدة تحديات تتمثل في جائحة كورونا والتغيير المناخي وهو ما يتطلب منا أفكارا مختلفة تقوم على التعاون المشترك.

أضاف خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي أنه أضحى التعاون الأخضر ضرورة مهمة، لتحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال الآليات المبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وقال التحول نحو النمو الشامل والمستدام للأجيال القادمة، وعلينا تعظيم قيم التعاون المشترك، ونؤكد على أهمية التكامل الأفريقي.