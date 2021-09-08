شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ دورة تدريبية للعاملين بالبترول بعنوان "دور التفتيش البيئى فى تحسين الأداء البيئى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى دورة تدريبية للعاملين بإحدى شركات البترول بالقاهرة بعنوان " دور التفتيش البيئى فى تحسين الأداء البيئى " للتعريف بدور وزارة البيئة الرقابى والذى يهدف إلى معاونة المنشآت على تحسين أدائها البيئى و التعريف بقانون البيئة والمعايير والاشتراطات الواردة به.

تناولت الدورة التدريبية تقديم نبذة مختصرة عن سجل الحالة البيئية الذى يوضح تأثير نشاط المنشأة على البيئة المحيطة ، وسجل المواد والمخلفات الخطرة الذى يوضح كيفية التعامل مع المواد الخطرة من حيث التداول والتخزين والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة ، كما تناولت الدورة إجراءات التفتيش التى يقوم الوزارة بإتخاذها للوقوف على مدي التزام شركات البترول بمعايير القانون رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحتة التنفيذية وتعديلاته.

و أشاد المتدربين بقيام وزارة البيئة بتنفيذ تلك الدورة وقيمة المعلومات المتعلقة بكيفية تحسين الأداء البيئى بالتطبيق على مجال البترول .