شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: إنهاء تطعيم الطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة لتطعيم طلاب الجامعات بلقاح كوورنا مشددا ضرورة الإنتهاء من تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي لتقليل فرص الإصابة بالعدوى وانتظام العملية التعليمية وعودة الحياة الجامعيةإلى طبيعتها والى ما قبل جائحة كورونا .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بجامعة القاهرة لمتابعة تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد الخشت ىپبس جامعة القاهرة استمع وزير التعليم العالى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة بإشرافه لتنفيذ الحملة الموسعة التي بدأتها جامعة القاهرة لتطعيم الطلاب وفقًا للخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها، مشيرًا إلى أن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا تستهدف 270 ألف طالبا بالنقاط المخصصة وعددها 17 منفذا.

وناشد رئيس جامعة القاهرة، الطلاب سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص، محذرا من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، ومؤكدًا أن اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة القاهرة تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعة من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

يشار إلى أن جامعة القاهرة وضعت خطة تنفيذية لتلقي لقاحات فيروس كورونا تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بتحديد 17 نقطة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، على أن يبدأ عملها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان.