شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالى والصحة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدون مراكز تطعيم الطلاب بلقاح كوورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على مراكز تطعيم طلاب الجامعة بلقاح كورونا حيث تم تفقد مركز كلية الحقوق وكلية العلوم لمتابعة التطعيم بلقاح كورونا .

يشار إلى أن خطة تلقي لقاحات فيروس كورونا بجامعة القاهرة تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.



ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح "سينوفاك" بالمجان في 17 نقطة مخصصة لتطعيم الطلاب في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.