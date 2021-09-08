شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تقرر تولى المهندس أمين أحمد القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى المهندس أمين زينهم أمين أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية المدينة.

كان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قد زار في وقت سابق مدينة النوبارية الجديدة، برفقة المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك لمتابعة مشروعات المرافق "مياه الشرب والصرف الصحي" القائمة والجاري تنفيذها بالمدينة، والتي يقطنها ما يزيد على 35 ألف نسمة بالوقت الحالي، فضلاً عن العديد من المشروعات والأنشطة الاقتصادية القائمة بالمدينة.