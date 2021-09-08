- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن الإذن لـ53 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية ورد "المصرية" لـ12 آخرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 53 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، وذلك مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت قرار وزير الداخلية رقم 1460 لسنة 2021 برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق.
99