شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عمالى لبنانى يزور نقابة الغزل والنسيج ويشيد بالمشروعات العملاقة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، على تضامن عمال مصر مع "عمال لبنان" في كافة التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية خاصة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تخص ملف العمل والعمال،إضافة إلى التنسيق بين عمال البلدين فيما يخص ملفات التدريب والتثقيف للعمال.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالفتاح إبراهيم مع وفد عمالي لبناني من قيادة الاتحاد العمالي العام فى لبنان، من بينهم الدكتور بشارة الأسمر ،وحسن فقيه ،وصقر الحميدي ،وبطرس سعادة ،وعلي ياسين .

أكد الوفد اللبنانى، ترحيبه بهذا التنسيق ،مشيداً بحالة الإستقرار التي تشهدها مصر على كافة المستويات ،خاصة المشروعات العملاقة التي تولد فرص العمل، وكذلك برامج الحماية الإجتماعية التي يرعاها الرئيس السيسي لحماية العمال من كافة التحديات الراهنة .

يأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي أنطلق في القاهرة من يوم الاحد الماضي ،و تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.