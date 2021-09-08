شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: المرأة السيناوية لها دور عظيم عبر التاريخ فى الدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين من أجل دعم جهود المجلس القومي للمرأة ودوره في مجال تمكين المرأة في القبائل المصرية.



ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالشيخ كامل مطر، وأعربت عن سعادتها ببداية التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، مشيرة إلي سعادتها وفخرها بالمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة في المجتمع القبلي السيناوي، مؤكدة أن المرأة السيناوية قامت بدور عظيم عبر التاريخ في الدفاع عن الوطن وضحت بالكثير في سبيل حماية أمن وسلامة أرض الوطن ومواجهة أيادي الإرهاب والتطرف الغاشمة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن المجلس له فروع في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل على تمكين المرأة في جميع المجالات وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لها.

من جانبه، أعرب الشيخ كامل مطر عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسي وبدء التعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشيدا بالدور الهام والمتميز الذي يقوم به المجلس من أجل دعم وتمكين المرأة المصرية خاصة المرأة المعيلة التي تحتاج منا كل الدعم والمساندة، مؤكدا أن المرأة تتمتع في القبائل المصرية بمكانة عظيمة ولها كل الاحترام والتقدير.

وأكد علي أهمية العمل علي مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال تسليح المرأة بالعلم والثقافة في مجتمعاتنا القبلية.