شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن بدء الموسم الثانى لحفائر قلعة شيخ العرب همام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، عن بدء البعثة الفرنسية المصرية المشتركة حفائر الموسم الثاني لقلعة شيخ العرب همام، مشيرا إلى أن البعثة نتاج لتعاون مثمر بين المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ووزارة الآثار المصرية وكلية الآثار جامعة عين شمس .

كما أعلن الدكتور أحمد الشوكي رئيس البعثة ووكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا الموسم يشهد كذلك بدء مدرسة حفائر لمفتشي وزارة السياحة والآثار المصرية وكذلك طلاب الآثار بجامعة عين شمس، ويتم التدريب على مهارات الحفر والتوثيق والرفع الأثري، إلى جانب الرسم المعماري، واستخدام الأجهزة في الموقع، وتأتي هذه المدرسة بدعم من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ومؤسسة بركات بلندن، يأتي هذا في ظل افتتاح قسم لعلوم الآثار والحفائر في كلية الآثار جامعة عين شمس لأول مرة في مصر هذا العام.

وتقع قلعة شيخ العرب همام بقرية العركي، جنوب غرب فرشوط بحوالي 6كم، وترجع أهمية هذا الموقع نظراً لوقوع القلعة في مواجهة وادي الحول وهو الطريق الرئيسي المؤدي لدرب الأربعين من هذه المنطقة وهو الدرب التجاري الشهير الذي دأبت القوافل التجارية المرور عبره لفترات طويلة من تاريخ مصر. ويعد هذا الموقع من المواقع البكر التي لم يسبق إجراء أية حفائر بها، وهو يمثل نموذجًا فريدًا للمنشآت الحربية التي لا زالت باقية بصعيد مصر.

وتضم البعثة كذلك كل من الدكتور محمد إبراهيم مدرس الآثار الإسلامية بكلية الآثار والدكتور محمود أحمد مدرس الآثار بنفس القسم، وتجدر الإشارة إلى أن البعثة ستستمر لمدة شهر كامل لتنتهي بنهاية شهر سبتمبر.