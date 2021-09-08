شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنظم ندوة توعوية لـ22 شركة حول إجراءات تفتيش العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة حول إجراءات تفتيش العمل في إطار قوائم المراجعة للتفتيش، والمخالفات الشائعة خلال الزيارات التفتيشية لتفادي الوقوع في أي مخالفة قانونية ، حيث أن الهدف هو إزالة المخالفة وتفادي الوقوع فيها وليس تحرير مخالفة، كذلك شرح نظام تشغيل النساء طبقا للمزايا التي أوردها قانون الطفل ، كما تم شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وذلك بحضور 45 من مسؤولي ومديري 22 شركة من منطقة الشرق والاستثمار بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان وزارة القوى العاملة لمديرياتها بالمحافظات بالقيام بالدور التوعوي من خلال عقد ندوات لشركات القطاع الخاص والاستثماري من أجل إرساء قواعد العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه أكد السيد السنجابي مدير المديرية، أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدفع لزيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد المصري ، وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين تجاه أعمالهم.

وقال: إن المحاضرة الأول تناولت ، إجراءات التفتيش العمالي على الشركات في إطار قوائم مراجعة التفتيش الجديدة، كما تم شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال والعلاقة بين صاحب العمل والعامل اللازمة لإنجاح العملية الإنتاجية، وشرح نظام تشغيل النساء طبقا للمزايا التي أوردها قانون الطفل ، وقد قدم المحاضرة لمياء محمود بعيلة مدير مكتب عمل الشرق والاستثمار بمشاركة فريق العمل بالمكتب وهم : رشا توفيق ، ونهي يوسف ، ونهي رمضان ، وأميرة علوش، ونفين لوقا.

كما شملت المحاضرة الثانية شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 المطبق في أول يناير 2021، من حيث ملامح القانون ونسب الاشتراكات، وقواعد حساب الاشتراكات، والفئات الخاضعة للقانون، وشروط الخضوع ، وأنواع التأمين والفئات المنتفعة لكل نوع ، وأولوية الاشتراك في حالة الالتحاق لدى أكثر من صاحب عمل، وقواعد رفع دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج ، والعقوبات ، وقدم المحاضرة حمد كمال رئيس قسم التفتيش تأمينات بورسعيد، ومحمد حليقة رئيس قسم المعاشات بمكتب القنطرة - الإسماعيلية .