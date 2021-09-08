شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: حريق الشرابية التهم 12 محلا لتجارة الأخشاب القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أن حريق مغالق الخشب بالشرابية، نشب غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة فى 12 محل لبيع الاخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 25 سيارة إطفاء، وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح او حدوث إصابات .



وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الحريق الذى اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي ( حي الشرابية) فى الرابعة فجر اليوم.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .



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