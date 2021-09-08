فريق من النيابة العام ينتقل لمعاينة لموقع حريق مخازن الأخشاب بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

انتقل فريق من النيابة العامة، اليوم الأربعاء، لمعاينة موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولي، من صباح، داخل مخازن أخشاب بعزبة الورد في منطقة الشرابية، عقب إخماد النيران.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، للمعاينة وفحص مكان الحريق للوقوف على أسباب اندلاع النيران، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى سرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت فجر اليوم بلاغًا بنشوب حريق بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 25 سيارة إطفاء، وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو وقوع إصابات.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تفقدا موقع حريق مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، لمتابعة عملية السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب الحادث.

ويستمع فريق من رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لأقوال شهود العيان حول حريق اندلع داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية لجمع المعلومات حول الواقعة، ولكشف ملابسات الحادث.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 20 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وجارى عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.