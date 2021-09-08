فصل الغاز وإخلاء السكان.. كيف سيطرت الحماية المدنية على حريق الشرابية الهائل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

أخلت قوات الأمن عدد من المنازل المحيطة بالحريق الهائل الذي اندلع في أحد مخازن الأخشاب المجاورة لخط السكة الحديد بمنطقة الشرابية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب في الهواء.

ونسقت قوات الحماية المدنية مع الأجهزة المعنية لفصل وتعطيل مصادر الغاز والكهرباء بمنطقة الحريق لمحاولة محاصرته، كما دفعت أجهزة الأمن بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه للسيطرة على النيران.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، كما انتقلت قيادات محافظة القاهرة على و القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة للسيطرة على الموقف.

ودفعت قوات الحماية المدنية بنحو ٢٠ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، ونجحت الحماية المدنية بعد ساعات من محاصرة ألسنة اللهب، فيما يقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لعدم تجدد ألسنة اللهب.