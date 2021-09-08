الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق مخازن الاخشاب بالشرابية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في إخماد حريق ضخم بمخازن الاخشاب بعزبة الورد بالشرابية، دون وقوع خسائر بشرية.

ويقوم رجال الأطفاء بأعمال التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة أخرى وبدأ رجال المباحث في سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة

وتمركزت عدد من سيارات الأسعاف بمحيط حريق مخازن الاخشاب بالشرابية للتعامل مع أي طارئ

كان انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه القيادات الأمنية إلى موقع حريق مخازن اخشاب عزبة بلال بالشرابية للإشراف على جهود الإطفاء والإنقاذ بالمنطقة بعد نشوب حريق ضخم.

ودفعت قوات الحماية المدنية ب20 سيارة إطفاء و5 خزانات مياة استراتيجي للمساهمة في السيطرة على النيران المشتعلة في المخازن والمنازل.

واخلت قوات الأمن السكان وفصلت الكهرباء عن المنطقة والتهمت النيران مسجد العزبة وعدد مخازن الأخشاب.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ، تلقت بلاغا من الأهالي مفاده اندلاع حريق ضخم داخل مخزن بالشرابيه

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان الحادث. وجاري السيطرة علي الحريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران والسنة اللهب.