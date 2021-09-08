بالصور.. وزيرة الصحة تزور جامعة القاهرة لتفقد تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمقر جامعة القاهرة، صباح اليوم، لتفقد نقاط التطعيم لمتابعة سير عملية تلقي العاملين وطلاب الجامعات لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم.

وكان في استقبال الوزيرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من المسؤولين بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جامعة القاهرة اليوم الأربعاء في استقبال الطلاب لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال 17 مركزا تم تخصيصها داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب بالمجان بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، وفي إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.