شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطة التعويضات بمناطق تطوير الحسين ودرب اللبانة وباب زويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع عدة أجهز بالدولة خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتشمل إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، كما سيتم تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذى سيشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، ومواقف للسيارات.

ويعرض الخليج 365 خطط تعويضات أصحاب الأراضى الفضاء والورش ذات الأنشطة الخطرة المقرر نقلها خارج المنطقة..

1. سيتم تعويض أصحاب الأرض الفضاء نقدا وفقا للجنة تقييم الأسعار

2. سيتم تعويض الملاك على قيمة المتر ، حسب كل منطقة.

3. المبانى الآيلة للسقوط والتى لا يمكن ترميمها سيتم هدمها وإنشاء مبانى ومنشأت مماثلة لها حتى لا تتغير ملامح المكان.

4. يتم نقل كافة الأنشطة الخطرة والضارة ، لورش حرفية يتم تنفيذها الآن على مساحة 17 فدان على محور الفردوس .

5. سيتم التفاوض مع أصحاب هذه الأنشطة على النقل أو التعويض المادى.

6. هناك 3 نماذج لتعويض السكان المقيمين بالعقارات الآيلة للسقوط.

7. نماذج التعويض هى "التعويض النقدى الخالص حسب ما يقدره المثمن العقارى، أو التعويض بشقة بديلة، او دفع قيمة إيجارية لمدة سنة والعودة مرة اخرى لنفس المكان بعد بنائه".