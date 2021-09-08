شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حريق هائل اندلع بمحلات بيع الأخشاب بعزبة الورد فى الشرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمنى تفاصيل حريق الشرابية، قائلا إن النيران التهمت 12 محل لبيع الاخشاب بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي (حي الشرابية) في الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء وبمجرد تلقى البلاغ لغرف عمليات الحماية المدنية المدنية تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء وخزان استراتيجى للمياه، ثم تم إضافة عدد من السيارات حتى وصل الى 25 سيارة وتم محاصرة الحريق والسيطرة عليه.

وأضاف المصدر، أن شركة الغاز فصلت الغاز عن المنطقة لمنع تفاقم الموقف، كما تم فصل التيار الكهربى بالكامل عن المنطقة وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران بالكامل بالمكان وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى إصابات وانتقل رجال المعمل الجنائى الى المكان لإجراء المعاينة وحصر الخسائر الناجمة عن اشتعال النيران بموقع الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت فجر اليوم بلاغًا بنشوب حريق بعدد من محلات لبيع الاخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 25 سيارة إطفاء وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح او حدوث إصابات.