شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديد بالموجات فوق الصوتية (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورا لماكينات فحص السكة الحديد، التي تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد لزيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، وأكدت الهيئة أن وجود ماكينة للفحص الظاهرى وسلامة السكة الحديدية لأول مرة بوزارة النقل جعلت من الممكن فحص جميع السكك الحديدية خلال شهر واحد، دون الحاجة للعامل البشرى.وفيما يلى عدد من المعلومات عن ماكينة فحص السكة الحديد:
1ـ تعاقدت هيئة السكة الحديد على ماكينة فحص السكة الحديد في أغسطس 2018 مع إحدى الشركات النمساوية لتصنيعها لصالحها.
2- تعتبر ماكينة فحص السكة الحديد من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية.
3ـ تدخل ماكينة فحص السكة الحديد سكك حديد مصر لأول مرة في تاريخها.
4- تستخدم ماكينة فحص السكة الحديد تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص جميع مكونات المنظومة.
5- تقوم ماكينة فحص السكة الحديد بفحص السكة والقضبان آليا.
6- تجري ماكينة فحص السكة الحديد جميع القياسات للسكك والتفريعات.
7- تقوم ماكينة فحص السكة الحديد بتحليل جميع البيانات الناتجة عن هذا الفحص.
8- تحدد ماكينة فحص السكة الحديد العيوب لإصلاحها ومعالجتها قبل مسير القطارات.
9- تحدد ماكينة فحص السكة الحديد التجديدات المطلوبة على أسس علمية صحيحة.
10- تقوم بضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط قبل مسير القطارات.
11ـ ستساعد في تقليل حوادث سقوط القطارات من على شريط السكة الحديد وخروجها من على مسارها.