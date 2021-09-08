لأول مرة فى مصر.. ماكينة لفحص السكة الحديد بالموجات فوق الصوتية (صور)

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورا لماكينات فحص السكة الحديد، التي تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد لزيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، وأكدت الهيئة أن وجود ماكينة للفحص الظاهرى وسلامة السكة الحديدية لأول مرة بوزارة النقل جعلت من الممكن فحص جميع السكك الحديدية خلال شهر واحد، دون الحاجة للعامل البشرى.

وفيما يلى عدد من المعلومات عن ماكينة فحص السكة الحديد: