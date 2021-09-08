شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى وشمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح من 2: 2.5 متر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية بمطروح والسلوم على فترات متقطعة.

