أمجد يطلب تطليق زوجته: "باعت بدلة فرحي لواحد صحبي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "أمجد. ف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، لتطليق زوجته بسبب ما وقع عليه من ضرر، مبررًا "باعت بدلة فرحي بدون علمي".

يقول "أمجد"، (33 سنة)، مُحصل غاز، إنه تزوج من "أحلام. م" ربة منزل، إذ تعرَّف عليها وبعد فترة خطوبة قصيرة، تزوجا وانتقلا للحياة سويًا، لكن زواجهما لم يدم سوى سنة وشهرين.

أضاف الزوج في دعواه أنه عاش حياة سعيدة مع زوجته، قبل أن تنقلب حياتهما، عندما اكتشف أن زوجته تتصرف بطريقة غير مقبولة فهى لا تحتفظ بشيء وتقوم ببيعه، مبررة أفعالها "ملهاش لازمة في الدولاب".

وذكر الشاب الثلاثيني "كلما سألت زوجتي عن الملابس المختفية، ترد قائلة بأنها تحتفظ بها لأنها غير صالح للبس حاليًا.. لدرجة أنني اشتريت ملابس جديدة بسبب اختفاء معظم ملابسي".

واكتشف الزوج كذب زوجته، بعدم رأى صديقه "هشام" يرتدي بدلة فرحه في عيد ميلاد أحد أصدقائقهما، وعلم أنها باعتها بمقابل مادي كبير.

وعندما علم زوجته بانكشاف حقيقتها، هربت لمنزل أسرتها دون منحه فرصة للتفاهم، فلجأ الزوج إلى محكمة الأسرة يطلب تطليق زوجته في الدعوى 163 لسنة 2021 وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.