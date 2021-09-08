شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. شروط ومميزات برنامج طب الأسنان الإكلينيكى بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية كل عام دراسى جديد تسعى كل كلية بالجامعات المصرية الاعلان عن برامجها الجديدة والتى تسعى من خلالها على تقديم طالب قادر على المنافسة فى سوق العمل وتأهيله بالمهارات والبرامج الدراسية المميزة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل برنامج طب الأسنان الإكلينيكى بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، كما يلى:

- برنامج طب الاسنان الاكلينيكي بكلية طب الاسنان يقبل طلاب (علمي علوم)

- برنامج طب الأسنان الإكلينيكى يشترط للالتحاق به أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها شعبة علمى علوم، تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية طب الأسنان بالجامعة أو بإحدى الجامعات الحكومية .

كما يشترط الالتحاق بهذا البرنامج أيضا، ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة "علمي علوم" أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين من كليات أخرى طبقا للشروط والمعايير والقواعد التى يحددها مجلس الكلية ، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستعابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.

على الطلاب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب، وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بذلك، كما على الطالب للتقدم لهذا البرنامج ضرورة تقديم شهادة اتقان اللغة الانجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية

يشترط أن يجتاز الطالب الكشف الطبى وفق القواعد التى يقررها مجلس الكلية ، ولا يجوز قبول الطلاب المفصولين نهائيا من جامعة أخرى سواء حكومية أو خاصة

يجوز فى هذا البرنامج تحويل الطلاب المقيدين فى إحدي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية أو الجامعات الأجنبية المعترف بها ، وفقا لقواعد التنسيق فى هذا الشأن، على أن يدرس الطالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس عدد (6) فصول دراسية علي الأقل.

