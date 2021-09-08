شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل فى أحد مخازن الأخشاب بالشرابية والحماية المدنية تحاول إخماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حريق هائل في أحد مغالق الأخشاب بعزبة بلال بمنطقة الشرابية، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد مخازن الأخشاب بمنطقة الشرابية.

وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل تمدده، حيث ‏تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده.