شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات هامة عن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019 محورا هاما في تقديم الرعاية الصحية للأطفال ضعاف السمع .

الخليج 365 يستعرض في انفوجراف آليات الحصول علي خدمات مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

1- تم إجراء المسح السمعى لـمليون و 908 آلاف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى،

2- تمت زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية حتى الآن.

3- اجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

4- فحص 5280 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

5- عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

6-الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

7- تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها.

8- الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.