شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تصدر تعريفا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا فى الموجة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على التعريف الجديد الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان لحالات الإصابة بكورونا في الموجة الرابعة، حيث تضمن الحالات المؤكدة والمشتبه والمحتمل إصابتها.

وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف