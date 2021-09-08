شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: بدء سداد رسوم التظلم الإضافى على نتيجة الثانوية العامة 2021 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غداً الخميس يبدأ سداد الرسوم المقررة على تظلمات الثانوية العامة الإضافية، بواقع 300 جنيه للمادة الواحدة، على أن يسترد الطالب المبلغ حال زيادة درجاته بعد التظلم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه: يتكلف إعادة الفحص اليدوى 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك والبريد المصري وشركات فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن إعادة فحص التظلم الإضافى على نتيجة الثانوية العامة يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، حيث يطلع الطالب على نموذج الإجابة وكراسة البابل شيت الخاصة بالمادة المتظلم فيها أثناء الفحص.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت تلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب، إتاحة طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العامة 2021، على أن يكون التقديم من خلال هذا الرابط: https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx وذلك بدايةً من السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر، بعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.