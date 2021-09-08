شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. شروط القبول بالقسم الفرنسى بحقوق عين شمس بالشراكة مع جامعة ليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بعمل عميد الكلية عن بدء قبول القسم الفرنسى بها للدفعة الجديدة للعام الجامعى 2021/2022م من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.



وينشر ”الخليج 365” شروط التقدم والقبول بالقسم الفرنسى ، مما يلى :

1- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة للعام الحالى

2- أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام)

3- أن يجتاز الطالب اختبار تحريرى وشفوي فى اللعة الفرنسية يتم مبعرفة المركز الثقافى الفرنسي بالقاهرة

4- حصول الطالب على Delf B2

5 - يكون الإختبار التحريرى يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر والإختبار الشفهى يوم الخميس 16 سبتمبر

6- للإشتراك فى الامتحان وتسديد قيمة الإشتراك يرجى الدخول على الموقع التالى فى موعد اقصاه غدا الأربعاء

https://form.jotform.com/211924117619556

-: يتم التنسيق النهائى للطلاب بمراعاة ما يلى:

درجات المجموع الكلى للثانوية العامة

درجة اللغة الفرنسية

درجة Delf B2

درجة الاختبار التحريرى والشفوي

الاوراق المطلوبة عند التقديم

صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين)

صورة استمارة خطاب الترشيح.

صورة شهادة الميلاد.

صورة من Delf B2

ويُعد القسم الفرنسى بكلية الحقوق جامعة عين شمس أحد أقسام الدراسات القانونية باللغة الفرنسية المتميزة على مستوى الدولة المصرية، حيث تأسس بالتعاون والشراكة مع جامعة ليون (3) بدولة فرنسا منذ عشرين عاما، وتتم الدراسة فيه باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية من خلال نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الفرنسيين والمصريين، وقد تخرج من القسم نحو ست عشرة دفعة يشغلون فى الوقت الراهن مراكز مرموقة فى مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومنها الجامعات، والهيئات القضائية، ووزارة الخارجية، ومكاتب المحاماة الكبرى، وغيرها من الجهات الأخرى.

ويحرص القسم الفرنسى بكلية الحقوق جامعة عين شمس على إكساب الدارس العديد من المعارف والمهارات والخبرات التى تمنحه ميزة تنافسية كبيرة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى، ومنها مهارات البحث العلمى، والتفكير والتحليل المنطقى، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعلم، والتى تؤهله فى نهاية المطاف للحصول على شهادة ليسانس فى الحقوق من جامعة عين شمس، وشهادة ليسانس فى القانون من جامعة ليون (3) بدولة فرنسا.

ويقدم القسم الفرنسى لخريجيه فرصة الحصول على درجة الماجستير فى القانون من دولة فرنسا، وذلك إما من خلال مجموعة من البعثات العلمية المتميزة فى الخارج أو عبر مواصلة الدراسة فى القسم ذاته.