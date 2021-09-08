اليوم.. الحكم في أمر التحفظ على أموال علاء حسانين وحسن راتب بقضية "الآثار الكبرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في أمر النائب العام الصادر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".

وأنكر المتهم حسن راتب في تحقيقات النيابة اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت النيابة العامة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه "عز الدين" و16 آخرين الذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار الكبرى، وأيدت القرار السابق.