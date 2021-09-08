شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تناشد منسوبيها سرعة تسجيل بياناتهم للحصول على لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر ،منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة، من شأنه أن ييسر على منسوبي الجامعة الحصول على اللقاح من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذي قام بتسجيل بياناته تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سوف يحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها.

وأهاب نائب رئيس الجامعة منسوبي جامعة الأزهر بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم.

وكان قد ترأس الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، اجتماع لجنة الأزمات بجامعة الأزهر لمناقشة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع ناشدت اللجنة جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتا انه تقرر بدء حملات التطعيم بداية من يوم السبت القادم 11سبتمبر 2021م بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، انه تقرر وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاط في الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

وبالنسبة لفرع البنات فقد تقرر وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائى.