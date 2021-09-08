شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: تكلفة تطوير الموانئ المصرية يساوى عامين من غرامات انتظار السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن تطوير الميناء سيجعلها قادرة على استقبال أحدث سفن الحاويات في العالم والأكبرها حجماً، بالإضافة إلى أنها ستقضى على ظاهرة انتظار السفن، وتابع: "ندفع مئات الملايين من الدولارات بسبب غرامات انتظار السفن والتطوير سيقضى على ذلك".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن تكلفة تطوير موانئ مصر يساوى عامين من الغرامات التي كنا ندفعها بسبب انتظار السفن.

وأشار "شاهين"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوجه بشكل دائم على تنفيذ أي أعمال تطوير أو إنشاء وفق أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة تكنولوجياً، بالإضافة إلى أنه وجه أيضاً أن يجرى تطوير الموانئ المصرية بأيادى مصرية خالصة.

وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن موانئ ذكية "خضراء"، تحافظ على البيئة بسبب التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.