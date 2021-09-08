شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر من أكبر دول العالم إنفاقا على الوقاية العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه يقاس تقدم الأمم من حيث حجم إنفاقها على الصحة والعلاج والطب الوقائى، ومصر من أكبر الدول إنفاقاً على الوقاية، وتابع: "البرنامج الموسع للتطعيم ضد لقاح كورونا والمنتشر في جميع أنحاء الجمهورية ضمن أكبر البرامج على مستوى العالم".

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن صمود الدولة المصرية أمام جائحة كورونا، كان بفضل الاستثمار الذى تجريه الدولة في القطاع الصحى وتحقيق التنمية المستدامة، وتابع: "مصر تبنت خطة لمقاومة كورونا قائمة على 4 محاور علمية".

وأشار "عبد الفتاح"، إلى أنه منذ أسبوعين هناك زيادة في أعداد الإصابات، وذلك يقول إننا دخلنا في الموجة الرابعة، مناشداً المصريين اتباع الإجراءات الاحترازية حتى نتجاوز الجائحة، وتابع: "تم تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة الخامسة".