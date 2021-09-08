انتشال جثة ضحية حادث "ترعة الموت" في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية بالجيزة على جثة غريق حادث سقوط سيارة "ميني باص" بترعة المريوطية نطاق مركز البدرشين، الثلاثاء.

رجال الضفادع البشرية أجروا عملية بحث وتمشيط لمجرى الترعة حتى كللت جهودهم بانتشال جثة المتوفى بالقرب من موقع الحادث.

وتبين بالفحص أن السيارة كان تقل عمالا في طريق عودتهم من محل عملهم بمصنع في مدينة السادس من أكتوبر إلى محال إقامتهم.

أثناء سير السائق بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها وسقوطها بالترعة ما أسفر عن مصرع شاب يدعى "أ. س." 26 سنة، مقيم قرية سقارة، وإصابة آخرين نُقل اثنان منهم إلى المستشفى للعلاج.

البداية تعود إلى تلقي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة بترعة المريوطية أمام شركة دلتا للخضروات بقرية أبو صير.

وانتقلت الخدمات الأمنية وتم انتشال السيارة بواسطة معدات مركز مدينة البدرشين، ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.