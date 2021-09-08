الأمين المساعد للأمم المتحدة تزور متحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

زارت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الاقليمي للدول العربية خالدة بوزار، والوفد المرافق لها، المتحف القومي للحضارة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار - في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لسلسة زيارات الشخصيات العامة والهامة، التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، منذ افتتاحه في أبريل الماضي، في احتفالية ضخمة لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب.

واستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم، المسؤولة الدولية، مرحبا بزيارتها وأهداها كتالوج المومياوات الملكية.

وقامت بوزار بجولة في المتحف، برفقة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل فيروز فكري، حيث زارت قاعة العرض المركزي، والتي تضم آثارا من مختلف العصور المصرية، بالإضافة إلي قاعة المومياوات الملكية، والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين المصريين والسائحين بعد نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

وحرصت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة على تسجيل زيارتها للمتحف من خلال كتابة كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعربت خلالها عن اعتزازها بزيارة المتحف، مؤكدة أن مصر مهد الحضارات.